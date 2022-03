“Superbarocco” alle Scuderie del Quirinale, Toti: «Mostra allegoria del modello Liguria»

Genova. «Oggi è una giornata felice per noi liguri e per il Paese con una mostra che ha una valenza particolare: dimostra che il modello Liguria e il modello Genova nascono moltissimi anni fa. Quando Genova era una grande Repubblica Marinara una delle città più importanti d’Europa, dove fioriva arte, cultura, scienza e commercio. Un futuro che Genova vuole ricostruire e questa mostra è una grande allegoria di quello che il capoluogo ligure sta facendo, per tornare ad essere una capitale del Mediterraneo». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, oggi in occasione dell’inaugurazione della mostra “Superbarocco, arte a Genova da Rubes a Magnasco”, aperta oggi alle Scuderie del Quirinale a cui ha preso parte anche l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo, che raddoppierà domani con l’inaugurazione prevista a Genova a Palazzo Ducale.

... » Leggi tutto