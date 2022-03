Triora. Bella notizia per i turisti, i visitatori e gli amici di Triora. Il museo etnografico e della stregoneria, rimasto chiuso dal 16 febbraio scorso per completare la documentazione per la prevenzione incendi, sarà riaperto al pubblico sabato 26 marzo, con il consueto orario (ore 10,30-12 e 14,30-18).

... » Leggi tutto