Cantieri in autostrada, Vaccarezza (Lista Toti Liguria): «E’ necessario un tavolo permanente»

Genova. «Venire a conoscenza delle dichiarazioni sui cantieri in autostrada del consigliere di minoranza in Consiglio regionale, Fabio Tosi, dovrebbe stupirci per il grado di incoerenza che le caratterizza, perché qui, è bene ribadirlo, gli incoerenti non siamo di certo noi. – fa sapere in una nota stampa Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione della Lista Toti Liguria in risposta alla polemica del consigliere di minoranza, Fabio Tosi, relativa ai cantieri in autostrada – L’unica incoerenza che possiamo ravvisare è quella di chi ci dà degli incoerenti, in questo caso. Sappiamo bene che c’è un problema su autostrade, non è ovviamente una novità, ma sappiamo anche che se vogliamo ottenere dei risultati dobbiamo attuare un piano di messa in sicurezza, del quale, ahimè, dopo anni e anni di incuria non possiamo fare a meno».

