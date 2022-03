Dopo lo stop causa Covid le imprese tornano in fiera, Mastrantuono: “Tante adesioni a Master Expo. Voglia di rinnovarsi”

Liguria. Nel 2020 la terza edizione era stata purtroppo annullata per la pandemia, ma ora Master Expo è pronta ad riaprire i battenti martedì 29 marzo. “La voglia di tornare in presenza e offrire occasioni per rinnovarsi e stare al passo con i tempi è forte”, commenta entusiasta Gianfranco Mastrantuono, fondatore della fiera e da quasi 30 anni esperto dei settori alberghiero e ristorazione.

... » Leggi tutto