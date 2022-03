Gli studenti del Migliorini di Finale “a lezione” di turismo da Federalberghi

Finale Ligure. Il mondo del turismo e gli studenti si incontrano per creare un “ponte” tra la scuola e il lavoro e progettare insieme un percorso formativo di alto profilo. L’iniziativa è dei Giovani Albergatori di Federalberghi Savona, che nel corso dell’inverno hanno stretto un’alleanza con l’istituto alberghiero Migliorini di Finale Ligure e di recente hanno promosso un incontro di orientamento per aiutare i ragazzi a capire il mondo del turismo e poter fornire loro gli strumenti necessari per affrontare il lavoro che verrà.

... » Leggi tutto