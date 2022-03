Imperia. Domenica 27 marzo, dalle 10 alle 19, open day alla ‘Cascione’ ed entrata gratuita in piscina per tutto il giorno. Sarà una domenica di festa e di promozioni a tinte giallorosse. Come detto, la piscina sarà ‘Total Free’ e la lezione gratuita di AquaFitness dalle 10.30 alle 11.30. Inoltre, per chi rinnoverà l’abbonamento domenica, sono previsti 20 dispositivi phon e doccia in omaggio.

