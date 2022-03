Migranti a Ventimiglia, profughi dall’Ucraina: «L’accoglienza in base al colore della pelle»

Sanremo. «Vedrò il sindaco Scullino tra pochi giorni, a lui mi rivolgo nel rilanciare l’appello per la riapertura di un centro migranti a Ventimiglia. L’accoglienza non può avvenire solo per chi ha la pelle chiara e i capelli biondi, deve esserci per tutti i profughi che scappano dalla guerra». A dichiararlo è il segretario provinciale della Cgil Fulvio Fellegara, intervenuto questa sera, presso la Federazione Operaia Sanremese, dove si è presentato il libro “La leggenda del Capo di Buona Speranza”, storie di migrazioni scritto del giornalista, poeta e autore teatrale Lorenzo Allegrini.

