Taser, Uspp Liguria: «La polizia penitenziaria ne ha bisogno»

Genova. «L’uso del taser costituirebbe un passo importante verso la direzione della tutela dell’incolumità fisica degli agenti e del mantenimento dell’ordine e della disciplina delle carceri italiane» questo è quanto si legge in una nota della segreteria nazionale Uspp in ordine all’apertura della ministra Cartabia, rispondendo alla Camera ad un’interrogazione dell’onorevole Luca Paolini, sulla possibile sperimentazione del taser alla polizia penitenziaria. «Non deve stupire, infatti, come l’utilizzo di questo tipo di dissuasore elettrico possa risolvere, sul nascere, molti eventi critici che quotidianamente si verificano negli istituti penitenziari» – continua la nota.

