Eccellenza, finisce con un pareggio Cadimare-Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. In terra spezzina il Ventimiglia Calcio perde l’ennesima occasione di arrivare alla prima vittoria dei playout di Eccellenza. Il Cadimare era un avversario non travolgente, i ragazzi di Luccisano dopo mezzora erano in vantaggio 2-0. E invece alla fine hanno pareggiato. Dopo quattro pareggi, i granata “devono” portare a casa una vittoria ma all’orizzonte c’è il derby con l’Ospedaletti, partita aperta a qualsiasi risultato.

