Rugby ligure, l’Union Riviera vince

Imperia. Un’altra giornata interlocutoria in serie A per le squadre liguri. Entrambe sono state superate nei rispettivi confronti. Il Recco, che giocava a Genova, è stato surclassato dalla capolista, ed imbattuto del CUS Torino, mentre il CUS Genova è uscito sconfitto dal campo Venegoni di Parabiago. Il Recco ha utilizzato: L. Romano, Falchi, Balestracci (15’ pt Navone), Cinquemano, Guastamacchia (31’ st Salerno), J.DF. Tagliavini, Mitri, Rosa, Matulli (19’ st Tomarchio), E. Baricone, Cartoni (11’ st Conca), Nese, S. Maggi (38’ st Podesta’), Noto (19’ st Della Valle), Coppola (39’ pt Albarello) allenatore Van Vuren, per i rivieraschi Lorenzo Romano ha segnato un piazzato. Il CUS Genova a Parabiago ha giocato con: Migliorini, Pichler, Corona, Satta, Vimercati ( 63’ Gesa), Ricca (59’ Grassi), Tessiore (47’ Granzella), Pendola, F. Imperiale, Repetto (75’ Bruzzone), P. Imperiale, Amadio (47’ Gargiullo), Giuliano (47’ Rifi), Bortoletto (68’ Gherardi), Barry. Per il CUS due mete realizzate da Aramis Corona, che ha messo a segno un penalty ed una trasformazione. Allenatore Sandri.

