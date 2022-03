Degrado del cimitero monumentale, interrogazione della Lega: «Perché non sfruttare il PNRR?»

Sanremo. «Perché l’amministrazione comunale non ha pensato agli ingenti fondi messi a disposizione dal PNRR per dare una risposta all’incresciosa situazione in cui versa il cimitero monumentale?». A domandarselo è il gruppo Lega in consiglio comunale che, per mano del consigliere Daniele Ventimiglia, ha depositato questa mattina un’interrogazione urgente, rivolta a sindaco e assessori competenti, sullo stato del campo santo della Foce.

... » Leggi tutto