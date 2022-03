Giro d’Italia a Genova, Lodi (Pd): “Necessario intervento sulle vie che presentano problemi di viabilità”

Genova. Riguardo alla notizia del passaggio da Genova della 12esima tappa del Giro d’Italia, previsto per giovedì 19 maggio con transito in Val Bisagno, Valpolcevera, Ponte San Giorgio e arrivo in via XX Settembre, interviene la consigliera del PD Cristina Lodi: “Alcune vie che gli atleti del Giro d’Italia dovrebbero affrontare il prossimo 19 maggio in Media Val Bisagno presentano da diversi mesi numerose problematiche e disagi alla viabilità. In particolare, Via Adamoli e Ponte Gallo sono toccate dalle restrizioni e dai cantieri dello Scolmatore, Via Donne della Resistenza presenta un manto stradale eroso nonostante l’inserimento nelle annualità passate nella programmazione Aster, in Via Trensasco ancora oggi la viabilità è a senso unico alternato con semaforo, a causa di una frana provocata dal maltempo lo scorso settembre”.

