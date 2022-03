Los Angeles. Nessuna statuetta per l’Italia che esce a mani vuote dal Dolby Theater, dove si è tenuta la cerimonia degli Oscar. La speranza era legata a tre pellicole, ognuna candidata in categorie differenti, e tra loro c’era anche un po’ di Liguria grazie a “Luca”, film ambientato idealmente alle Cinque Terre. A batterlo come miglior film di animazione “Encanto”.

... » Leggi tutto