Processo ai no borders, in tribunale a Imperia ascoltati digos e testimoni difesa

Imperia. Davanti al giudice monocratico del Tribunale di Imperia Francesca Minieri, è tornato in aula il processo contro i 31 attivisti no borders che, per protestare contro la chiusura delle frontiere al passaggio dei migranti, nell’estate del 2015 avevano occupato il piazzale dei Balzi Rossi, dando vita a un “campo” abusivo di accoglienza per gli stranieri.

Oggi in aula si è conclusa la deposizione di un funzionario della digos e sono stati ascoltati cinque testi della difesa. Nel corso della precedente udienza, erano state prodotte dal funzionario digos foto e filmati che ritraggono gli imputati nella zona dell’occupazione.

