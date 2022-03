Ucraina, domani scade il bando per l’ospitalità dei profughi negli alberghi

Genova. Scade domani la manifestazione di interesse pubblico destinata agli alberghi liguri che intendono candidarsi per l’attività di accoglienza dei profughi. Il bando era stato aperto il 23 marzo per individuare strutture ricettive da destinare all’ospitalità temporanea della popolazione ucraina in arrivo in Liguria. Il periodo di disponibilità andrà dal primo aprile al 31 dicembre, mentre i contratti saranno attivati per una durata minima di 30 giorni e massima di 90 giorni e potranno essere rinnovati.

... » Leggi tutto