Alassio. L’acronimo PUC, in questo caso sta per progetti Utili alla Collettività, quelli che, nell’ambito dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono tenuti a svolgere nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

... » Leggi tutto