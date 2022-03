Bordighera, consigliere Lorenzi: «Investimenti per regolamento del verde, gradita sorpresa»

Bordighera. «Nel corso della riunione della Commissione Affari Generali del 23 marzo 2022, l’esame della seconda variazione al Bilancio di Previsione per il 2022-2024 ha portato la gradita sorpresa di nuovi investimenti, anche strutturali, per il Verde urbano. Si tratta di un nuovo impegno di 18.000 euro destinato alla bonifica dell’area dei giardini Winter dove il punteruolo rosso ha fatto un’ecatombe di palme i cui resti sono rimasti abbandonati per anni. Un secondo nuovo impegno di 10.000 euro è per la continuazione del Censimento georeferenziato degli alberi e contestuale analisi di stabilità. Infine 6.000 euro sono destinati a prestazioni professionali per la redazione di un Regolamento del Verde». A dirlo, soddisfatta, è il consigliere di minoranza Mara Lorenzi (Civicamente Bordighera).

