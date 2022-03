In coda sull’A10, Flavio Briatore si scaglia contro Autostrade: «Siete incapaci. Se qualcuno sta male qui ci muore»

Savona. «Ciao a tutti, è da quaranta minuti che siamo bloccati sull’autostrada vicino a Savona. E’ uno scandalo, è uno schifo, veramente. Sono due anni e mezzo che c’è questa situazione. Pensate se succedesse qualcosa, se qualcuno stesse male: qui muore». Non usa mezzi termini, come già fatto in passato, l’imprenditore cuneese Flavio Briatore, che ieri, in coda sull’A10 nei pressi di Savona, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram raccontando l’odissea dal principato di Monaco a Milano: per poco più di 300 chilometri di strada, Briatore, così come tanti altri automobilisti, ci ha messo sei ore.

