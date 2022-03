Regione Liguria, ok alla riforma della dirigenza: più poteri al segretario generale Giampellegrini

Genova. Via libera in Consiglio regionale, coi voti della maggioranza di centrodestra, alla nuova legge che riorganizza la struttura dirigenziale della Regione Liguria, con più poteri al segretario generale, la creazione di nove articolazioni nella struttura gerarchica e l’istituzione di una scuola di formazione regionale per i dipendenti pubblici in sinergia con l’Università di Genova, che costerà all’ente 200mila euro all’anno.

