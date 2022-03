Massa perdonato, l’imperiese designato per Atalanta-Napoli insieme ad Alassio

Imperia. Davide Massa di Imperia torna tra le designazioni arbitrali. Dopo essere stato fermato per il clamoroso errore al Var durante la partita Torino-Inter perché non vide il contatto da rigore di Ranocchia su Belotti, l’imperiese torna in campo e sarà il quarto ufficiale nell’incontro tra Atalanta e Napoli in programma domenica 3 aprile alle 15. Al suo fianco vi sarà anche l’imperiese Stefano Alassio in veste di assistente arbitrale.

