Murolo: “Genova meravigliosa, ma non bisogna dimenticare le periferie: anche qui perle da valorizzare”

Genova. In giro per i quartieri di Genova si trovano perle dimenticate o troppo spesso ignorate da chi non viva nella zona: “Mi è sempre piaciuto staccarmi dal centro di Genova, dalle zone più pubblicizzate, per andare a scoprire quartieri che troppo spesso sono dimenticati da chi non vi abiti e, soprattutto da noi politici” così Giuseppe Murolo, candidato di Fdi alle prossime comunali, mentre passeggia sul piazzale di Coronata dove la vista rende l’idea della natura complessa della città: “Sotto la zona industriale, con capannoni e grande distribuzione, all’orizzonte il mare e la città con i suoi palazzi ed il porto”.

... » Leggi tutto