Sanremo, ritardo negli stipendi alla Rt. Usb: «Inaccettabile»

Sanremo. «Ci risiamo, i dipendenti di Riviera Trasporti sono costretti, dopo i problemi di stipendio del settembre 2021 (risolti solo in parte a dicembre), ad affrontare di nuovo la mancanza della retribuzione, in un momento tra l’altro che vede l’intera economia patire di un aumento del costo della vita in maniera abnorme. I lavoratori devono per l’ennesima volta aspettare che gli eventi aiutino l’azienda a pagare gli stipendi. Questa volta pare sia l’Inps ad aver bloccato i conti di Rt» – affermano Maurizio Rimassa e Alessandro Capitini di Usb riferendosi al ritardo degli stipendi di Riviera Trasporti.

... » Leggi tutto