Scoppia la guerra il giorno del suo compleanno, fugge con la madre e lo festeggia ad Albenga

Albenga. La devastante guerra in Ucraina che fa seguito all’invasione dei soldati della federazione russa sta mietendo numerose vittime, anche civili. Ed è per sfuggire a questo atroce destino che milioni di ucraini sono in arrivo in questi giorni in tutta Europa. Tra loro soprattutto mamme e bambini. Anche Albenga ha aperto le porte della solidarietà, alcune famiglie sono arrivate, chi per raggiungere parenti e chi per trovare accoglienza in strutture messe a disposizione dalla prefettura.

