Autostrade, Pd: “La giunta Toti ha fallito, serve un commissario straordinario per i cantieri”

Genova. “Traffico paralizzato, ritardi, incolonnamenti continui, viaggiare in autostrada in Liguria è un dramma non più tollerabile. La gestione del presidente Toti, dell’assessore Giampedrone e di Bucci si è dimostrata un fallimento totale. Serve un immediato cambio di passo e soluzioni concrete. In questi anni di lavori c’è stata una totale assenza di regia: la Giunta Toti non è stata capace di conciliare i cantieri con il traffico o di avviare un piano in grado di rimodulare il servizio ferroviario, per incentivare le persone a lasciare a casa la macchina ed usare meno l’autostrada, limitando i disagi per chi deve viaggiare. E di fronte a questo scenario sconfortante l’unica cosa che sono riusciti a fare Toti, Bucci e Giampedrone è stata quella di reintrodurre i pedaggi”, così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Liguria Luca Garibaldi, dopo l’ennesima polemica sui cantieri in autostrada.

... » Leggi tutto