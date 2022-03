Dello Strologo: “Metro e impianti gratis? Mossa elettorale, il vero incentivo è un servizio affidabile”

Genova. “Il trasporto pubblico genovese non risponde più alle necessità delle persone. Non c’è dubbio che il vero incentivo per modificare l’approccio dei cittadini e delle cittadine a forme di mobilità alternative e più sostenibili passi prima di tutto dalla garanzia di servizi efficaci e affidabili“. Così Ariel Dello Strologo, candidato sindaco di Genova per i progressisti, dopo l’annuncio che sarà prorogata di altri 4 mesi la sperimentazione della gratuità per impianti verticali e (salvo ore di punta) metropolitana.

