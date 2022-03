La Liguria attiva il portale “Ucraina”, 2500 posti letto negli alberghi

Genova. “Regione Liguria ha istituito un numero verde di supporto alla popolazione ucraina. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 sarà possibile telefonare all’800 938 883 per ricevere informazioni utili alle persone che arriveranno sul nostro territorio. Al numero verde rispondono operatori madrelingua appositamente formati per rispondere a dubbi e richieste da parte dei cittadini ucraini: dalle necessità immediate di tipo sanitario e di prima accoglienza fino all’iscrizione dei figli a scuola e all’apprendimento della lingua italiana. Per quanto concerne le attività di supporto alla vita scolastica e vita sociale è inoltre possibile contattare gli operatori anche via mail all’indirizzo: ucraina@saloneorientamenti.it”. Così il presidente di Regione Liguria e commissario delegato a coordinare l’accoglienza dei profughi in Liguria Giovanni Toti.

