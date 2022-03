Liguria e Piemonte? Per il fondatore di Eataly Farinetti sono da fondere: Una super potenza turistica”

Liguria. In un tranquillo pomeriggio di fine marzo, ecco la proposta che non ti aspetti: la fusione della Liguria con il Piemonte per ottenere una “super potenza” a livello turistico. Questa l’ultima provocazione di Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e scrittore che rilancia l’idea della macro regione dal palco dell’Auditorium San Francesco di Chiavari in occasione dell’anteprima dell’Economic Forum Giannini 2022, dedicato al banchiere Italo americano figlio di migranti e fondatore della Bank of America.

