Lotta al neuroblastoma, in Regione le uova di Pasqua per raccogliere fondi per la ricerca

Genova. “Siamo orgogliosi di ospitare oggi presso la sede della Regione Liguria in via Fieschi le volontarie dell’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma con le ‘Uova del bambino con l’imbuto’. Con un piccolo contributo per un ottimo uovo di cioccolato al latte, fondente o nocciolato, si può contribuire alla lotta a questa malattia e sostenere la ricerca scientifica donando speranza a tanti bambini malati di tumore. Un ‘dolce’ gesto che tutti possiamo compiere e che può portare il sorriso a tanti piccoli guerrieri, impegnati ogni giorno nella lotta alla malattia: credo davvero che sia il modo migliore per celebrare la Pasqua”.

... » Leggi tutto