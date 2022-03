Genova. Il transito di una perturbazione determina generali condizioni di tempo instabile con precipitazioni concentrate soprattutto a levante. Tra venerdì e sabato un nucleo artico in arrivo sul nord Italia darà luogo a condizioni marcatamente instabili con temporali e neve a bassa quota. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

