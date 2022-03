Sanremo, resta chiusa nel parcheggio del Palafiori deserto. Liberata dalla Polizia municipale

Sanremo. «Dopo aver speso 500 euro per l’abbonamento semestrale e ora 75 euro di abbonamento mensile, sono rimasta chiusa dentro il parcheggio del Palafiori per oltre un’ora e nessuno mi ha fornito assistenza». A denunciare la situazione è Simona, un’abbonata al parcheggio sanremese che ieri sera ha dovuto contattare la Polizia municipale e i Carabinieri per poter uscire con la sua macchina dal posteggio.

