Imperia. L’Under 19 ritorna in campo sabato 2 aprile per disputare la 7ª (A, B, C, D, F, G, I), l’ 8ª (E, L, M) e la 5ª (H, N) giornata di ritorno del campionato nazionale. Oggi, alle 19, apre il turno la gara Scandicci-Sangiovannese del girone G mentre domenica 3 aprile andrà in scena, alle 15, il match Nola-Afragolese del girone M. Lo annuncia la Lnd.

... » Leggi tutto