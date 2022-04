Genova. Si svolgeranno in un unico giorno le consultazioni elettorali per i referendum e quelle per le amministrative di primavera. L’election day, come riportato da IlSole24ore, sarà il 12 giugno, durante il quale ci sarà il primo turno delle elezioni comunali. Nei comuni con più di 15mila abitanti il secondo turno sarà il 26 giugno.

... » Leggi tutto