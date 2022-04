Fine stato d’emergenza, Speranza prudente: “Non c’è un pulsante off che spegne la pandemia”

Liguria. Da oggi l’Italia dice addio allo stato di emergenza sanitaria e prende il via il graduale allentamento delle restrizioni (ecco nel dettaglio cosa cambia), ma il ministro alla Salute Roberto Speranza invita alla prudenza: “Oggi proviamo a passare da un regime straordinario ad uno ordinario, ma con i piedi per terra perché non c’è un pulsante off che spegne la pandemia, la pandemia è ancora in corso“, ha detto durante un’intervista a Radio Rai 1.

... » Leggi tutto