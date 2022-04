Nuove piste ciclabili a Chiavari: lavori in corso in passeggiata mare

Chiavari. Sono iniziati i lavori per la prosecuzione della rete ciclabile cittadina. Il progetto, approvato dall’amministrazione per 625mila euro, ottenuti da un finanziamento ministeriale tramite Città Metropolitana, prevede la realizzazione di due nuovi tratti: il primo tra l’ingresso del porto turistico e corso Valparaiso, il secondo per unire il lungomare alla ciclabile di viale Millo, passando per il sottopassaggio.

