Peste suina, la Lega: “Boschi riaperti in Liguria grazie al nostro impegno”

Genova. “Da oggi via libera all’outdoor nei boschi della Liguria. Dopo oltre due mesi di stop le riaperture sono fondamentali, anche in vista della Pasqua e della stagione primaverile. Un risultato ottenuto grazie al proficuo lavoro dell’assessore e vicepresidente regionale Alessandro Piana e degli uffici di Regione Liguria che a seguito di un costante ascolto delle esigenze del territorio, supportato da Anci e dai 36 Comuni coinvolti, ha portato nella giornata odierna all’approvazione del ‘Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana’ grazie al quale con una regolamentazione puntuale e graduata sarà possibile tornare a far rivivere il nostro entroterra”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Alessio Piana (presidente della III commissione Attività produttive) e Sandro Garibaldi (vice capogruppo).

