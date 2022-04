Sanremo. Sono stati il monologo sulla meritocrazia dell’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete e il rap di Moreno, i pezzi forti dell’edizione 2022 di SanremoSol, questa mattina in scena con l’evento conclusivo sul palco del Teatro Ariston. In platea presenti centinaia di studenti provenienti per la maggior parte dalla Basilicata (regione selezionata per il gemellaggio di quest’anno) e delle scuole di Sanremo.

