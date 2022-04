Liguria. “Eliminare il transito di armi dal porto di Genova è la base per lo sviluppo sostenibile della nostra città: che non riguarda solo l’aspetto economico e ambientale, ma anche quello etico e sociale”. Lo dichiara Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa, oggi pomeriggio in marcia per la pace a Genova insieme ai portuali, al mondo cattolico e all’associazionismo genovese.

... » Leggi tutto