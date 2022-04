Fine emergenza Covid, da lunedì 123 corse in meno sui bus Amt: ecco le linee coinvolte

Genova. Da lunedì 4 aprile, con la fine dell’emergenza Covid, entra in vigore un nuovo orario sulla rete urbana Amt che porta al taglio di almeno 123 corse giornaliere (secondo dati forniti dall’azienda) distribuite su varie linee. A denunciarlo in un comunicato è stata ieri l’associazione Utenti del trasporto pubblico rilevando il “totale silenzio di comunicazione” da parte dell’azienda e parlando invece di ben 182 corse giornaliere perse. In ogni caso la sforbiciata è facilmente verificabile consultando le tabelle degli orari sull’app di Amt.

