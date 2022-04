Imperia. Un grande picnic sul prato, con musica e intrattenimento per i più piccoli, per festeggiare l’apertura del rinnovato Parco Urbano a Imperia. L’appuntamento è per il giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile 2022, a partire dalle ore 11:00. A segnalare il punto di ingresso sarà presente una mongolfiera gonfiabile.

... » Leggi tutto