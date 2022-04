La vetta a quota palcoscenico, alla Tosse ecco White Out tra danza, circo e alpinismo

Genova. E’ un caso che “White Out – i conquistatori dell’inutile” sia andato in scena a Genova in questo strano 2 aprile visitato dalla neve. Freddo più del previsto, per essere una serata di primavera, fuori dal Teatro della Tosse e “freddo” al suo interno, per finzione scenica, con una coltre bianca a coprire il palcoscenico, tavolozza minimale e ideale per le linee tracciate da Piergiorgio Milano, Javier Varela Carrera e Luca Torrenzieri.

