Lega, Bordilli: “Salvini primo leader a Genova per le comunali, grande attenzione per la città”

Genova. “Il nostro segretario Salvini sarà il primo leader nazionale a venire a Genova in vista delle prossime amministrative. Una dimostrazione di quale sia la grande attenzione della Lega a livello nazionale per Genova, come d’altra parte è sotto gli occhi di tutti da quando è iniziato il mandato amministrativo della Lega al governo di Genova che ha sempre avuto un grande supporto a livello nazionale”. Lo dichiara l’assessore della Lega al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli.

