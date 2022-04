L’Iren Genova Quinto non sbaglia a Milano: battuta la Metanopoli

Milano. L’Iren Genova Quinto, con già in tasca la certezza della salvezza e del primo posto del girone che garantisce l’accesso ai playoff per l’Europa, non fa sconti a Milano e nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 batte 11-9 la Metanopoli. Biancorossi bravi a mantenere la testa sempre lucida e a condurre nel punteggio, resistendo anche all’assalto finale dei padroni di casa che, invece, erano alla ricerca di punti salvezza.

... » Leggi tutto