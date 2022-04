Sampdoria, è (anche) una questione di qualità. Giampaolo: “Cerchiamo di spingere sulla grinta”

Genova. Una partita complicata, in cui la Roma ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo, controllando il risultato dopo averlo sbloccato. Un solo tiro in porta è bastato. La Sampdoria è riuscita a spingere solo a fine gara, dopo una buona partenza, quando la squadra di Mourinho ha ceduto fisicamente. Pur tenendo conto del fatto che i giallorossi sono lanciatissimi dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati (solo nelle ultime cinque gare quattro vittorie e un pareggio), è evidente che ai blucerchiati manchi qualcosa. Nonostante i complimenti di Mourinho, che ha definito la partita “dura, difficile, con uno stadio non facile da affrontare come avversario, con una Sampdoria bene organizzata”, anche oggi i blucerchiati hanno fatto fatica a cercare soluzioni per arrivare al tiro.

