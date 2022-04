Sanremo ATP Challenger 2022, in campo i big della terra rossa

Sanremo. Ha preso il via questa mattina il Sanremo ATP Challenger 2022, torneo di tennis internazionale per professionisti. Il circolo Tennis Sanremo che ha organizzato l’evento e lo ospita sui suoi campi sino alla finale di sabato 9 aprile, si è rapidamente riempito di tanti appassionati che non hanno voluto perdere la prima giornata del torneo, interamente dedicata alle qualificazioni con dodici match in programma sui tre campi di gioco, più di 600 gli spettatori che si sono avvicendati nell’arco della giornata.

