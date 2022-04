Sanremo, vittoria nel salto in alto per Gabriele Avagnina della AS Foce

Imperia. La stagione atletica 2022 all’aperto è iniziata ad Imperia con un grande risultato: il focino Gabriele Avagnina ha superato al secondo tentativo il muro dei 2 metri nel salto in alto, seconda misura italiana nella categoria allievi. Era da tempo che nella nostra provincia, ricca in passato di talenti nella disciplina del salto in alto, non si vedeva in pedana un atleta così giovane (17 anni il prossimo maggio).

