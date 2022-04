Spiaggia di Capo Sant’Ampelio, Civicamente Bordighera: «A quando la riqualificazione?»

Bordighera. «Capo Sant’Ampelio è uno dei luoghi più unici e pittoreschi della costa del Ponente Ligure, e la Rotonda e i percorsi e spazi pubblici circostanti la chiesa di Sant’Ampelio sono stati recentemente riqualificati per valorizzare il sito e offrire prospettive eccezionali sulla scogliera e sul mare. Ma la godibilità dell’affaccio sul mare dalla Rotonda rimane ad oggi compromessa sia dalla persistente presenza del manufatto temporaneo di Amarea, sia dall’incuria in cui versa la spiaggetta di scogli e ciottoli che è l’immediata visione per chi si affaccia dal lato Sud-Est del Belvedere». Inizia così l’intervento del gruppo consiliare Civicamente Bordighera in merito proprio alla spiaggia di Capo Sant’Ampelio.

