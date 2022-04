Ucraina, prime 100 chiamate al numero verde della regione. Altri 3 piccoli ospiti al Gaslini

Genova. “Sono già un centinaio i profughi che si sono rivolti al numero verde 800 938 883 oppure al portale bilingue in italiano e ucraino della piattaforma Orientamenti (orientamenti.regione.liguria.it/ucraina) che abbiamo messo a disposizione con l’assessore Cavo per aiutare le persone scappate dalla guerra ad orientarsi tra i servizi messi a disposizione da Istituzioni, mondo del volontariato e altri enti. Tra le richieste più frequenti, le informazioni su vitto e alloggio e anche sulle iniziative di socialità, rivolte in particolare ai bambini. Per favorire l’integrazione, sono aperte sul portale le iscrizioni al corso di lingua italiana rivolto agli over 16 che partirà martedì 5 aprile e si svolgerà on line con cadenza bisettimanale, il martedì e il venerdì dalle 17 alle 18″.

