Alassio, avanzo di bilancio: 2,5 mln di euro in nuovi progetti e opere pubbliche

Alassio. Il rendiconto di bilancio e le conseguenti varianti al Piano Triennale dei Lavori Pubblici ha aperto l’iter procedurale per nuovi progetti, e per la prosecuzione di cantieri già aperti.

“In tutto il Paese – spiega Rocco Invernizzi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio – sono stati registrati rincari sulle forniture, nell’ordine del 30%, creando uno squilibrio nei piani economici delle opere pubbliche già approvate e avviate. In molti casi ciò ha determinato l’arresto stesso dei cantieri o la sospensione nella realizzazione di progetti approvati. L’importante avanzo di gestione ci ha messo al riparo da questo rischio sia per le opere in corso, sia per quelle da avviare”.

