Genova. Prosegue il piano delle attività di ammodernamento e manutenzione della metropolitana. Il programma dei lavori della settimana prevede: verifiche funzionali su apparati tecnici dei treni, installazione di apparati per la localizzazione dei convogli e prosecuzione delle attività per la sostituzione in galleria delle lampade a neon con luci a led.

