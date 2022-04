Olio di nocciole, un’eccellenza nata dalla mancanza di olive

La storia, come spesso accade quando parlo di prodotti della Val Bormida, me la racconta Gianpietro Meinero, fiduciario Slow Food e vero custode della biodiversità, che a sua volta l’ha scoperta dagli amici di Verdemare Liguria. Ed è una storia, ambientata a Piana Crixia, piena di suggestioni: “C’era la guerra, dalla Riviera non arrivava l’olio d’oliva, e anche se fosse arrivato, quasi nessuno poteva permetterselo. Durante il giorno, al momento giusto, i bambini venivano mandati a raccogliere nocciole: nella notte, passando per i boschi, al buio per non farsi vedere, sarebbe arrivato Giovanni d’i Pori con il tritatutto che aveva costruito. Così le nocciole venivano sgusciate, tritare, passate sulla stufa (ma non troppo, altrimenti se ne sarebbe andato via tutto l’olio) e schiacciate il più possibile col torchio”.

... » Leggi tutto